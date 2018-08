Aachen.

Lebende Bilder, veränderliche Bilder oder „Verfolgerbilder“, die dem Betrachter nachzuschauen scheinen, Darstellungen, die sich beim Vorübergehen zu mehreren Bildern entwickeln, sind die Spezialität des in Aachen lebenden und aus Namibia stammenden Tiermalers Uli Aschenborn. Er entstammt der dort sehr bekannten Künstlerfamilie Aschenborn, die seit drei Generationen afrikanische Tiere in Bewegung in freier Wildbahn malt.