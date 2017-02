Aachen.

Die Laurensberger Jecken haben wohl einen guten Appetit. „Ihr habt offenbar alle aufgegessen“, bemerkte Aachens Karnevalsprinz Thomas III., als er am Samstagmittag leicht verspätet auf der Bühne erschien und auf einen sonnenüberfluteten Platz vor dem Laurensberger Rathaus blickte. „Also bitte, esst am Sonntag auch auf“, bat er, „damit am Rosenmontag ebenfalls die Sonne scheint.“