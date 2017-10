Laurensberg trauert um Reiner Handels

Aachen. Vor allem die Traditionspflege und das soziale Engagement lagen ihm am Herzen: Die Laurensberger Heimatfreunde trauern um Reiner Handels. Der gelernte Kaufmann, der zu den Gründungsmitgliedern des Vereins gehörte, ist jetzt im Alter von 70 Jahren gestorben.

Geboren 1947 in Laurensberg, ist er dem Stadtteil stets aufs Engste verbunden gewesen. Schon in jungen Jahren engagierte er sich intensiv in der Jugendarbeit.

Auch in der Freiwilligen Feuerwehr war er als junger Mann aktiv. 1985 wurde Handels Schützenkönig in der Bruderschaft von St. Laurentius, 1990 übernahm er als Schützenmeister deren Leitung. Seit 1991 gehörte Reiner Handels dem Vorstand der Heimatfreunde an, wo er sich zuletzt als Geschäftsführer einbrachte. Besondere Verdienste erwarb er durch die Sammlung zahlreicher Dokumentationen rund um die Geschichte Laurensbergs. Die Restaurierung der Vereinsfahne und die Herausgabe etlicher Schriften über die Bruderschaft und die Heimat Laurensberg gehen auf ihn zurück.

2013 wurde er zum Ehrenschützenmeister ernannt. Lange Jahre hat er sich auch als Bezirksschießmeister und Bezirksbundesmeister des Bundes der Deutschen Historischen Schützenbruderschaften engagiert. Dafür wurde er unter anderem mit dem St.-Sebastianus-Ehrenschild ausgezeichnet.