Ladies in Black: Nicht nur mit dem Ball erfolgreich

Aachen. Die Ladies in Black schreiben Fairplay offenbar ganz groß. Deshalb haben die Volleyball-Frauen des PTSV Aachen nun gemeinsam mit dem PTSV-Vorsitzenden Frank Schidlowski einen Spendenscheck in Höhe von 1000 Euro an Birte Kötter und Urte Podszuweit vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ übergeben.

Das Geld ist für das Projekt Zirkusschule Zip Zap bestimmt.

Die Spendenaktion während der ersten beiden Heimspiele in diesem Jahr hatte viele Besucher und Fans zum Erwerb eines Loses für den guten Zweck angelockt. Und so konnte sich Gewinnerin Paula Tonic über einen Tablet-Computer freuen, während Frank Schidlowski zufrieden bilanzierte: „Wir freuen uns sehr über die zahlreichen Spenden, mit denen wir das Sternsinger-Projekt der Zirkusschule Zip Zap auch im neuen Jahr unterstützen können, um den Kindern in Südafrika eine Perspektive zu bieten.“

Der PTSV unterstützt unter dem Motto „Fairplay für die Kinder dieser Welt“ die Zirkusschule in Kapstadt bereits seit drei Jahren.