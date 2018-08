Aachen.

Heiß, heiß und noch mal heiß ist es in diesem Wahnsinnssommer. Wer zur Arbeit muss und nicht ins Freibad flüchten darf, verschafft sich irgendwie Kühlung, wenn draußen die Sonne knallt, und im Büro die Luft steht. Was also anziehen – oder nicht anziehen? Was sagt der Chef zu kurzen Hosen, Badelatschen oder sehr luftigen T-Shirts? Gibt es hitzefrei für die Kleiderordnung im Job? Wir haben ein bisschen herumgefragt.