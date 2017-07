Kurios: Taubstumme Bettler mit Spontanheilung

Aachen. „Dreist, dreister, am miesesten“: So beginnt eine Meldung der Aachener Polizei über einen Vorfall in der Innenstadt. Zwei junge Männer hatten dort gebettelt und vorgegeben, sie seien taubstumm. Auf Zetteln baten sie Besucher in französischer Sprache um Geld oder einen Restaurantgutschein.

Ein Passant beobachtete, wie sie mit ihren größeren Zetteln, Gesten und Geräuschen gezielt auf Fußgänger zugingen und bettelten. Als sie auch ihn stoppten, wurde er stutzig und witterte Betrug - hatte er die beiden doch kurz zuvor gesehen, wie sie sich ohne erkennbares körperliches Handicap angeregt unterhielten. Also sprach er die Männer an, was dies solle.

„Ab diesem Moment setzte bei den ehemals vermeintlich Taubstummen eine Spontangenesung ein, die ihresgleichen sucht“, berichtete Polizeisprecher Paul Kemen. „In bestem Deutsch beschimpften sie den Passanten, drohten ihm Schläge an und forderten ihn mit einem wahren Sprachschatz an Schimpfworten auf, wegzugehen.“

Der Mann ging auch weg, rief aber die Polizei. Als die spontan Geheilten dies sahen, flohen sie. Die Polizei war aber schnell da und konnte sie schnappen. Die 17 und 18 Jahre alten Männer aus Duisburg sind bereits polizeibekannt.

„Allerdings verzeichneten die Beamten bei beiden einen medizinischen Rückfall“, wusste Kemen zu berichten. Zwar verfügten die jungen Herren weiterhin über Gehör und Stimme, jedoch schien die deutsche Sprache abhandengekommen. In Englisch behaupteten sie nun, lediglich Französisch und Rumänisch zu sprechen.

Wie dem auch war: Die Beamten nahmen die beiden fest. Sie fanden die Bettelbriefe und über 100 Euro Bargeld. Das Geld wurde sichergestellt. Ein Verfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.

Fortan seien die jungen Herren wieder sprachlos gewesen, heißt es abschließend im Polizeibericht. „Was offensichtlich aber keine medizinischen Gründe hatte.“