Aachen - Kurden demonstrieren in Innenstadt: Rangeleien mit Störern

Aachen. Eine Demonstration von Kurden in Aachen, zu der das kurdische Volkshaus aufgerufen hatte, ist am Dienstagnachmittag aus dem Ruder gelaufen. Es kam im Laufe der Veranstaltung zu Rangeleien, dabei gingen auch Scheiben am Elisenbrunnen zu Bruch. Gegen zwei Personen, die die Demo zu stören versucht hatten, sprach die Polizei Platzverweise aus.

Anfangs zogen die Demonstranten friedlich von der Oberstraße im Ostviertel durch die Stadt. Kurz vor 17 Uhr kam es bei dem Protestzug auf Höhe der Peterstraße allerdings zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei stellte zwei Personen fest, die die Kurden bei der genehmigten Demonstration stören wollte, und sprach Platzverweise aus.

Wer die Störer waren und ob eine Anzeige erstattet wird, konnte die Polizei am Nachmittag noch nicht sagen.

Kurz darauf ereignete sich am Rande der Demo auch noch ein medizinischer Notfall, der nach Angaben der Polizei mit der vorherigen Auseinandersetzung nichts zu tun hatte. Rettungswagen und Notarzt waren im Einsatz, es kam zu Rückstaus rund um den Bushof.

Ärger gab es dann auch noch am Elisenbrunnen, wo zum Abschluss der Demo eine Kundgebung abgehalten wurde. Eine Person hat an der Rotunde eine Fensterscheibe eingetreten. Warum, konnte die Polizei noch nicht sagen. Augenzeugen berichteten, die Emotionen seien übergekocht.

Die Teilnehmer sprachen sich gegen den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien aus. In Deutschland seien heute mehrere Demonstrationen gelaufen, weil man darauf hinweisen wolle, dass die deutsche Rüstungsindustrie an dem Konflikt verdiene, so die Organisatoren in Aachen.

„Wir sind sehr froh, dass wir in Deutschland unsere Meinung offen sagen können“, sagte einer der Teilnehmer. In der Türkei oder in Syrien sei das nicht möglich.