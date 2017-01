Vernissage am kommenden Sonntag

Die Vernissage zur Ausstellung findet am Sonntag, 15. Januar, 15 Uhr, in der Ipomal Galerie an der Charles Frehenstraat 5, NL Landgraaf, statt. Eine musikalische Darbietung gibt es von Professor Marcus Baumann am Klavier, der Jazzsängerin Simone Helle aus Duisburg begleitet.

Die Ausstellung hängt und steht bis zum 19. Februar und kann freitags von 17 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung unter Telefon 0031/455323-619 besichtigt werden.

Die Galerie online:

www.ipomal-galerie.nl