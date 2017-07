Kunst trifft Handwerk am Vennbahnweg

Kornelimünster. Die Skulptur Akkuratesse des Aachener Malers und Bildhauers Bernd Schartmann ist auf dem Gelände der Schreinerei Brammertz nun durch Bürgermeisterin Margrethe Schmeer in einem kleinen Festakt enthüllt worden.

Die Skulptur hat ihren Platz im Außenbereich der Schreinerei in Kornelimünster gefunden, direkt an der Vennbahntrasse. „15 Jahre lang stand an der Stelle ein Beton-Blumenkübel, der mich gar nicht glücklich machte“, sagte Eduard Brammertz. „Im In- und Ausland suchte ich einen Künstler, um diese Stelle zu würdigen und zu qualifizieren. Schließlich fand ich einen sehr fähigen Künstler in Walheim: Bernd Schartmann.“

Der arbeitete neun Monate von der Idee bis zur Enthüllung an dem Kunstwerk. Er schuf die Skulptur als Symbol für eine Hand, bei der Form- und Kantenführung auf eine Spitze zulaufen. Die Spitze steht für den Übergang zwischen der Hand des Menschen und seinem Werkstück. Das drehbare, zwei Meter hohe Kunst-Werk aus 600 Kilogramm Holz verkörpert Leidenschaft und Perfektion im Hand-Werk.