Die Vernissage findet am Samstag, 7. Oktober, um 18 Uhr statt. Eine Einführung in die Ausstellung wird Thomas Kempen geben. Danach ist die Ausstellung bis Samstag, 4. November, montags bis samstags von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Die Räumlichkeiten befinden sich in den Aachen Arkaden, Trierer Straße 1, auf der ersten Etage.