Aachen.

Die Erfahrung, dass Lernen lebendig und bunt sein, vor allem aber Freude machen kann, steht im Mittelpunkt des Kulturprojekts im Aachener Stadtteil Schönforst. Am Samstag startete „Kultur ist, wie wir leben… im Stadtteil Schönforst!“ mit einer Eröffnungsveranstaltung in der Gemeinschaftsgrundschule Schönforst am Schwalbenweg.