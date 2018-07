Aachen - Kullenhofstraße wird im August aufgerissen

Aachen.

Damit das Klinikum in Sachen Masterplan vorankommt, muss die Kullenhofstraße ausgebaut werden – darüber bestehen keine Zweifel. Denn wenn das Großkrankenhaus seine Operationssäle in einen unterirdischen Anbau in direkter Nähe zum Hauptbau verlegen möchte, muss zwangsläufig die Pauwelsstraße entfallen.