Aachen.

Wo sonst die edlen CHIO-Rösser stehen, waren an diesem Wochenende Designer und Kunsthandwerker am Start: Zum 13. Mal bevölkerten bei „KuH im Stall“ Aussteller aus ganz Deutschland und dem Ausland mit einzigartigen und handgefertigten Produkten die Stallungen des Aachen-Laurensberger-Rennvereins an der Hubert-Wienen-Straße.