Aachen. Seerosen sind das Thema der meisterhaften Farblinolschnitte, die die Aachener Künstlerin Antje Seemann in vielen Variationen durch spielerische Übereinanderdrucke und zufällige Farbmischungen erstellt. In ihrem Wohnhaus und ihrem Dachatelier zeigt sie weiterhin Linolschnitt-Porträts von berühmten Naturwissenschaftlern und Philosophen sowie gemalte Impressionen von der Insel Island.

Zu sehen ist die Kunst von Antje Seemann am Wochenende vom 11. und 12. November in der Kochstraße 15 in Haaren, jeweils von 14 bis 18 Uhr.