Aachen.

Beim Schnippeln und Brutzeln kommt man schnell ins Gespräch, lernt sich kennen – und erfährt natürlich auch noch manchen nützlichen Tipp fürs Kochen und Braten. So geschieht es auch in der „Küche der Kulturen“ im Helene-Weber-Haus im Domviertel. Das gemeinsam mit der Bleiberger Fabrik und deren Jugendkunstschule initiierte Projekt war in diesem Jahr ein großer Erfolg.