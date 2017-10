Aachen.

Beide Straßen beginnen mit dem Buchstaben „K“ und sind seit der Sperrung der einen quasi schicksalhaft aneinandergekettet. So ist der Aus- und Umbau der Kurbrunnenstraße wegen der daraus resultierenden Verkehrsumleitungen für den täglichen Stau-Stress am Krugenofen direkt verantwortlich. Denn dorthin werden Verkehrsteilnehmer geleitet, die ansonsten von der Normaluhr in Richtung Friedrich-Ebert-Allee düsen wollen.