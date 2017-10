Aachen.

Die CDU tut sich weiterhin schwer, eine klare Haltung zur zukünftigen Verkehrsaufteilung am Krugenofen zu finden. „Wir feilen noch“, teilte Bezirksvertreter Ralf Otten am Montag auf Anfrage mit. Am morgigen Mittwoch soll die Bezirksvertretung Aachen-Mitte ihre Empfehlung für den Mobilitätsausschuss, der eine Woche später tagt, abgeben. Derweil haben die Grünen ihre Kritik an der „Hinhaltetaktik“ der CDU bekräftigt.