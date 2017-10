Aachen.

Die Kuh ist vom Eis, zu-mindest bis nächste Woche. Am Krugenofen werden Schutzsteifen für den Radverkehr eingerichtet, beidseitig und unter Verzicht auf 35 Parkplätze. So empfiehlt es die Bezirksvertretung Aachen-Mitte dem Mobilitätsausschuss, der darüber am kommenden Donnerstag entscheidet.