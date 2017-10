Pro Krönungsmahl 40.000 Euro für das Rathaus

Seit 2003 lädt der Rathausverein jährlich immer am 23. Oktober zum Krönungsmahl in den Krönungssaal des Aachener Rathauses ein. Er erinnert damit an die Krönung von Karl V. in Aachen im Jahre 1520 – also auf den Tag genau vor 497 Jahren.

Der Rathausverein, der das Benefizdinner vom Aachener Pullman-Hotel Quellenhof ausrichten lässt, erwirtschaftet mit dem Krönungsmahl den Löwenteil seiner Einnahmen, die er dem Aachener Rathaus zugute kommen lässt.

1,5 Millionen Euro hat der Rathausverein seit seiner Gründung 2002 schon einnehmen können. Pro Krönungsmahl kommen circa 40.000 Euro zusammen, getragen unter anderem von den drei Hauptsponsoren Babor, Pro Idee, DSA und natürlich vom Eintrittgeld der Gäste, die rund 200 Euro für den Abend bezahlen.

Mit diesem Geld wurden bereits unter anderem die Akustik und Beleuchtung sowie der Kapellenerker im Rathaus erneuert. Aktuell sammelt der Verein für die Sanierung der Majestas Domini über dem Haupteingang des Rathauses