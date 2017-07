Aachen.

Am Freitag ist der letzte Schultag. Und vor dem Start in die großen Ferien gibt’s Zeugnisse. In der Regel tragen die Schüler dann – mehr oder weniger zufrieden – ein Blatt nach Hause. An der Katholischen Grundschule Feldstraße dagegen bekommen die Kinder drei Blätter, beidseitig beschrieben, in die Hand gedrückt. Sechs Seiten Zeugnis nehmen sie mit in die Ferien.