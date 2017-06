Aachen . Im Mai nahm die Polizei drei albanische Männer als Tatverdächtige eines versuchten Einbruchs in Aachen fest. Die Beamten stellten später bei dem Trio drei Armbanduhren sicher, welche möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Nun sucht die Polizei mit Bildern nach den Eigentümern.

Am 23. Mai überraschte eine Wohnungseigentümerin am Kronenberg zwei der Männer, als sie gerade durch die Terrassentür die Wohnung inspizierten. Sie versuchten zu flüchten. Der dritte Tatverdächtige hielt sich in einem Auto auf.

Die Polizei bittet Menschen, die Angaben zu der Herkunft der Uhren machen können, sich unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder (außerhalb der Bürozeiten) unter der 0241/9577-34210 zu melden.