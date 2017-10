Aachen.

Nach einem Verkehrsunfall auf der Krefelder Straße mussten am Mittwoch gegen 20.20 Uhr die Fahrbahnen stadteinwärts für eine gute Stunde komplett gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer, der stadtauswärts unterwegs war, in Höhe der Eissporthalle nach links in die Albert-Servais-Allee abbiegen.