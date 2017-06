Aachen.

Noch sind nicht alle der geplanten 100 flexiblen Arbeitsplätze fertig. Noch wird in der ehemaligen St. Elisabeth-Kirche am Blücherplatz geschraubt, gehämmert und umgeräumt. Doch das, was aus dem mehr als 100 Jahre alten Gotteshaus werden soll, ist trotzdem schon sehr gut erkennbar: Der Digital Hub, eine Art Tummelplatz für kreative Köpfe aus Start-ups und aus dem Aachener Mittelstand.