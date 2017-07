Aachen.

Ein Kradfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Verlautenheidener Straße schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Fahrer gegen 17.25 Uhr in Richtung Stolberg unterwegs, als er von einem ihm entgegen fahrenden Pkw-Fahrer, der links in die Heckstraße abbiegen wollte, übersehen wurde.