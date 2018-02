Aachen - Kostümierten „Terroristen“ im Karneval droht Anzeige

Aachen.

Wenn am Wochenende die Karnevalsumzüge durch Aachens Straßen ziehen, dann erleben die Öcher Jecken am Straßenrand Umzüge der Superlative. Denn der Kinderkostümzug zu Ehren des Aachener Märchenprinzen Julius I. (Philipp) wartet mit einer neuen Rekordzahl auf. Und auch im Umzug am Rosenmontag mit Prinz Mike I. (Foellmer) ganz zum Schluss gibt es einige Neuerungen zu bestaunen.