Samstag werden über 2000 Stücke verkauft

Der nächste Kostümbasar des Theaters Aachen findet am Samstag, 14. Oktober, von 14 bis 18 Uhr im Mörgens statt. In diesem Jahr wird der Eingang an der Toreinfahrt, Hubertusstraße 2-6, sein.

Verkauft werden über 2000 Kostüme. Es gibt unter anderem Wühlkisten, Schuhe, Hüte, Herren-, Damen- und Kinderkostüme. Die Preise variieren zwischen drei und über 70 Euro. Einige Exemplare in Wühlkisten sind sogar kostenfrei.