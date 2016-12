Aachen.

An zwei Händen lässt sich längst nicht mehr abzählen, wie häufig Cäcilie Neumann den Satz „Wir haben gehört, dass heute freier Eintritt ist“ an diesem Tag beantwortet hat. Es müssen mehrere Hundert Male gewesen sein. „Ja, das ist richtig. Aber bitte legen Sie vorher noch ihre Taschen und Jacken an der Garderobe ab“, hat die Kassiererin im Centre Charlemagne dann geantwortet.