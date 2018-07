Aachen.

Sie hat das Essen nur so in sich hineingestopft. Nachts, in riesigen Mengen. Heimlich, damit niemand etwas merkt. In manchen Nächten hat sie mehr als 10.000 Kalorien zu sich genommen, in etwa so viel wie acht bis neun große Fastfood-Menüs hintereinander. „Binge Eating Disorder“, Esssucht, nennen Fachleute solche Heißhungerattacken.