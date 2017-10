Konzert in der Reichsabtei: Weiter Bogen von Bach bis Fritz Kreisler

Kornelimünster. Die Kultur Initiative Kornelimünster, kurz KiK genannt, lädt jetzt zu einem Konzert in die Reichsabtei ein. Die Kulturinitiative bietet als Verein den finanziellen und organisatorischen Rahmen für eine Vielzahl von Veranstaltungen wie Konzerte, Kabarett, Theater, Ausstellungen, Lesungen und Besichtigungen.

Dadurch können Menschen unterschiedlicher Auffassungen gemeinsam Kunst erleben, genießen, darüber nachdenken und miteinander sprechen. Als nächste Veranstaltung der Kulturinitiative Kornelimünster steht ein Kammerkonzert, am Samstag, 15. Oktober, an. Ein façettenreiches Programm erwartet die Zuhörer beim Konzert in der Reichsabtei in Kornelimünster.

Professor Skerdjano Keraj, Violine und Matthias Rein, Klavier, beide als Lehrende an Aachens Musikhochschule tätig, spannen dabei einen weiten Bogen von Bach bis Fritz Kreisler. Neben Sonatinen von Schubert und Dvorak steht außerdem die Faust-Fantasie von Henri Wieniawski auf dem Spielplan, deren Themen der Oper „Margarethe“ von Charles Gounod entnommen sind. Das Konzert findet an diesem Tag gleich zweimal statt, um 11 Uhr und um 17 Uhr. Mehr Infos auf www.kulturkik.de.