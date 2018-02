Die Karnevalszüge

in Zahlen

Der Aachener Kinderzug am Tulpensonntag, 11. Februar, ab 11.11 Uhr ist größer geworden. In diesem Jahr gehen 132 Gruppen/Wagen mit 3637 Teilnehmern mit. Das sind 18 Gruppen und 655 Teilnehmer mehr als 2017. Erwartet werden rund 50.000 Zuschauer.

Beim Rosenmontagszug am 12. Februar, ab 11.11 Uhr sind 169 Gruppen/Wagen mit mehr als 4000 Teilnehmern dabei – in etwa so viel wie 2017. Der AAK rechnet mit bis zu 250.000 Zuschauern.