Kommentiert: Der Frust sitzt tief - verständlicherweise

Jahrelang beschäftigt eine höhere, längere Lärmschutzwand an der Autobahn 44 mehrere Aachener Politiker auf kommunaler, auf Landes- und auf Bundesebene, außerdem die Planer auf Landesebene – von den Anwohnern mal ganz zu schweigen.

Mehr zum Thema

Jahrelang hieß es, dass die Mauer kommen würde, es sei nur eine Frage der Zeit. Entsprechende Bescheide trudelten aus Berlin in Aachen ein.

Und nun verabschiedet man sich heimlich, still und leise von den Plänen, ohne diesen Sinneswandel zu erläutern – insbesondere den Leuten nicht, denen die Mauer so ein wichtiges Anliegen war und ist. Die fühlen sich verschaukelt. Wenn man Wut, Frust und Verägerung erreichen will, dann sollte man genau so vorgehen.