Kohlenmonoxid: Mutter und drei Kinder in Lebensgefahr

Aachen. Mit lebensbedrohlichen Kohlenmonoxidvergiftungen mussten am Mittwoch eine Mutter und ihre drei Kinder in die Aachener Uniklinik eingeliefert werden. Ursache war nach Angaben der Feuerwehr eine defekte Gastherme.

Alle vier befanden sich am Donnerstag noch auf der Intensivstation und müssen weiterhin behandelt werden. Unter anderem mussten sie einer Sauerstoff-Überdrucktherapie unterzogen werden. Nähere Angaben über den Zustand der Patienten konnte die Uniklinik unter Verweis auf die ärztliche Schweigepflicht nicht machen.

Dass die Familie überhaupt überlebt hat, ist offenbar dem Notruf der Mutter zu verdanken, der am Mittwoch kurz nach 18 Uhr bei der Feuerwehr einging. Zunächst hatte nur ihr vierjähriges Kind über Unwohlsein geklagt. Beim Betreten der Wohnung am Gasborn schlug nach Angaben von Einsatzleiter Nils Lapp sogleich der Kohlenmonoxidwarner der Rettungskräfte an. Daraufhin wurden umgehend zusätzliche Kräfte der Feuerwehr hinzugezogen.

Bei den weiteren Untersuchungen wurden auch bei der Mutter und den bei den anderen beiden Kindern im Alter von zwei und 13 Jahren hohe Kohlenmonoxidkonzentrationen im Blut festgestellt. Sie wurden umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Die defekte Gastherme wurde stillgelegt und die Wohnung anschließend ausreichend belüftet. Die Polizei hat weitere Untersuchungen eingeleitet.

Das Gas Kohlenmonoxid (CO) entsteht durch die unvollständige Verbrennung kohlenstoffhaltigen Materials. Da es weder schmeckt noch riecht noch die Atemwege reizt, nimmt man es unbemerkt auf. Das Gefährliche daran ist aus Sicht von Toxikologen, dass sich die Vergiftung oft erst bemerkbar macht, wenn es schon fast zu spät ist. Wenn CO ins Blut gelangt, können Organe und Gewebe nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Erste Symptome können Kopfschmerzen, Schwindel, Kurzatmigkeit und Erbrechen sein.

Einsätze wegen CO-Vergiftungen sind für die Feuerwehr nichts Ungewöhnliches, sagt Nils Lapp. Ursache sind häufig Fehlfunktionen an Gasthermen oder eine mangelhafte Wartung. Auch Vogelnester in Abluftrohren waren schon ein Problem. Lebensgefährlich sind aber auch Holzkohlengrills in Wohnräumen. Und selbst die starke Dämmung moderner Häuser hat ihre Tücken, da vielfach die regelmäßige Belüftung vernachlässigt wird.