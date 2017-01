Kohlenmonoxid-Alarm in der Shisha-Bar: Ein Verletzter

Aachen. Ein selbst gebauter, illegal betriebener Glutherd in einer Aachener Shisha-Bar hat in der Nacht zum Dienstag einen jungen Mann mit einer schweren Vergiftung ins Krankenhaus und rund zwei Dutzend weitere Personen in höchste Gefahr gebracht. In der Shisha-Bar in der Innenstadt stellte die Feuerwehr eine enorm hohe Kohlenmonoxid-Konzentration fest.

Alarm geschlagen hatte kurz vor ein Uhr am frühen Dienstagmorgen der städtische Ordnungs- und Sicherheitsdienst. Die Mitarbeiter waren im Rahmen einer Kontrollaktion in der Innenstadt unterwegs und schauten auch in der besagten Shisha-Bar vorbei.

Rauchabzug versiegelt

Ron-Roger Brauer, der Chef des städtischen Ordnungs- und Sicherheitsdiensts, war in der Nacht als Einsatzleiter dabei. „Bei dem großen Kontrolleinsatz am vergangenen Samstagabend“, so berichtet er am Dienstag, „hatten wir in der Bar den Kamin stilllegen und versiegeln lassen“. Die Anlage habe nicht ordnungsgemäß gezogen.

Bei der Kontrollaktion in der Nacht zum Dienstag habe man den Betrieb dann erneut überprüft. „Und da nahm ich gleich starken Kohlegeruch wahr, der massiv in den Augen brannte“, berichtet er. Die Ursache lag im Keller. Dort hatte der Betreiber der Shisha-Bar ein illegales Provisorium gebaut, um die Kohlen für die Wasserpfeifen zu erhitzen. „Das ist so, als würde man mit Holzkohle im Haus grillen“, erläutert Breuer. Beim Vorglühen der Kohlen zog der Rauch aus dem Keller dann in den Gastraum. Was folgte, war ein Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften.

Die alarmierte Feuerwehr stellte nämlich einen massiv erhöhten Kohlenmonoxidwert in der Raumluft fest. „Die Belastung lag 140 Mal höher als der Normalwert“, berichtet Breuer. „Und da läuft dann die ganz große Nummer ab.“ Fünf Rettungswagen waren vor Ort, zwei Notärzte, ein leitender Notarzt und ein Zug der Feuerwehr, außerdem die Polizei.

Mehr als zehn Besucher und Mitarbeiter der Gaststätte sowie gut ein Dutzend Einsatzkräfte des Ordnungsamts wurden umgehend auf eine mögliche Vergiftung hin untersucht. Und die Gefahr war in der Tat groß. Wie Breuer weiter berichtet, musste ein in Gast – „ein junger Erwachsener, der sich dort aufhielt“ – mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

„Man wird nicht mehr wach“

Die Gefahr einer solchen Kohlenmonoxidvergiftung werde häufig unterschätzt, weil sie schleichend auftrete, hat Breuer sich von den Einsatzkräften erklären lassen. Breuer. „Man geht vielleicht mit einer leichten Übelkeit nach Hause, legt sich ins Bett und wird nicht mehr wach.“

Die Gaststätte wurde im Rahmen der Gefahrenabwehr vom Ordnungsamt versiegelt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Betreiber des Lokals auf.

Aber nicht nur dort will das Ordnungsamt am Ball bleiben. Man werde in der Innenstadt weiter „sehr stringent“ kontrollieren, kündigt Breuer an. Auch etwaige Verstöße in Sachen Jugendschutz und Nichtraucherschutz habe man im Blick.

Erst Mitte Januar waren in Aachen an zwei Tagen hintereinander Menschen mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen ins Krankenhaus gekommen. Aus einer Wohnung am Gasborn wurden eine Mutter und ihre drei Kinder mit lebensgefährlichen Vergiftungen in die Uniklinik eingeliefert. Ursache war eine defekte Gastherme. Einen Tag später erlitten zwei Mieter einer Wohnung am Eisenbahnweg eine Kohlenmonoxid-Vergiftung.

In der vergangenen Woche hatten Mitarbeiter des Ordnungsamts in Düsseldorf Alarm geschlagen, weil bei einer Kontrolle in einer Shisha-Bar ihr Kohlenmonoxid-Warngerät reagierte. In diesem Fall hatte der Besitzer vergessen, die Lüftung einzuschalten.

Und am Dienstag wurde bekannt, dass die sechs Jugendlichen, die im unterfränkischen Arnstein tot aufgefunden wurden, an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sind. Das haben die rechtsmedizinischen Untersuchungen ergeben.