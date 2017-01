Aachen.

„Eämoel jesaat blievt jesaat“ – so lautet der Titel des Stücks, mit dem die Alt-Aachener Bühne in der Aula des Einhard-Gymnasiums eine glänzende Premiere feierte. Unter seinem Originaltitel „Die Junggesellensteuer“ hat das 1908 erschienene Erfolgsstück sicher schon mehr als 1000 Erstaufführungen erlebt, aber selten dürfte es so viel Begeisterung und frenetischen Applaus beim Premierenpublikum ausgelöst haben.