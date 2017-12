Aachen.

Den glanzvollen Höhepunkt des Schützenjahres der St.-Katharina-Schützenbruderschaft Aachen-Forst bildete der Königsball am vergangenen Wochenende: So hatte traditionell das amtierende Königspaar Brigitte und Adi Radermacher mit Prinzessin Katharina Radermacher in den Saalbau Kommer geladen.