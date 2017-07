Aachen.

„Narren hasten, Kluge warten, Weise gehen in den Garten“, mit diesem Ausspruch beendete Hermann Jansen, kommissarischer Vorsitzender des Stadtverbandes Aachen der Familiengärtner, seine Rede anlässlich der Eröffnung zum 54. Kleingartenwettbewerb um den „Wanderpreis der Stadt Aachen“ in der Anlage Groß Tivoli in Berensberg.