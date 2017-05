Aachen.

Wenn Fagott und Querflöte einsetzen, werden sogar die sonst so quirligen Erstklässer ruhig. Ungefähr 50 Schüler sitzen dann nämlich aufmerksam vor den beiden Musikern, applaudieren und können sich danach kaum halten vor lauter Fragen: Wie baut man so ein Fagott eigentlich auseinander? Woraus ist das Mundstück, und wofür wird es gebraucht? Und woher kommt überhaupt der Name „Fagott“?