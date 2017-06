Kleine Künstler, große Kunst im Ludwig Forum

Aachen. Auch große Künstler haben irgendwann mal klein angefangen – und so mancher moderne Künstler würde gerne mal in den Genuss kommen, im Ludwig Forum in Aachen oder in einem anderen dem Kunstsammler Peter Ludwig zuzuordnenden Museum auszustellen. Die Teilnehmer des Kinder-Förderpreises Kunst stellen noch bis zum 16. Juli im Ludwig Forum aus.

In diesen Genuss kommen aktuell zahlreiche kleine Künstler im Grundschulalter aus Aachen und der Städteregion. Zum achten Mal wurde am Sonntag der Kinder-Förderpreis Kunst in der Mulde im Ludwig Forum verliehen.

Das Aachener Modell der Bürgerstiftung für die Region Aachen – Kultur, Kunst und Wissenschaft gestiftet durch die Sparkasse Aachen – hat sich zum Ziel gesetzt, begabte und hochbegabte Kinder zu fördern und das nicht nur in den naturwissenschaftlich-technischen Bereichen, sondern vor allem auch im Bereich Kunst und Kultur. „Kunst ist kein Firlefanz“, sagt Andreas Beitin, Direktor des Ludwig Forums, vielmehr ist Kunst eine wichtige Form der Auseinandersetzung mit drängenden, aktuellen und allgegenwärtigen Fragen. Die Beschäftigung mit der Kunst geschieht nicht nur um der Kunst willen, sondern lehrt auch mit Situationen umzugehen, die neu und ungewohnt sind. Dazu kommt natürlich, meint Beitin, dass Kinder in solchen Projekten auch an die Kunstmuseen und Kultureinrichtungen herangeführt werden.

Der Kontakt ist hergestellt

Auch wenn sicherlich nicht aus jedem Kind ein Museumsgänger wird, ist der erste Kontakt hergestellt. Die Förderung der Kinder findet in einem Kurzprogramm zusätzlich zum Kunstunterricht statt und wird von acht verschiedenen Dozentinnen des Ludwig Forums unterstützt. „Die Welt – ein Dorf?!“, so lautete das Motto des diesjährigen Wettbewerbs und sowohl Andreas Beitin, als auch Susanne Schwier, Beigeordnete für Bildung und Kultur, Schule, Jugend und Sport der Stadt Aachen und Dieter Philipp, Vorsitzender der Bürgerstiftung, loben die hohe Kreativität, mit der die rund 200 Schüler von insgesamt 23 Schulen an das Thema herangegangen sind. Der Fachjury ist es schwer gefallen, aus all den eingereichten Arbeiten die besten herauszusuchen. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr Aliza El Mouzayen (8) von der Katholischen Grundschule (KGS) Mützenich, Levin Klein (9), ebenfalls von der KGS Mützenich, Paul Hausmann (10), von der Montessorischule Aachen Reumontstraße, die Gemeinschaftsarbeit von Hauke Wadewitz (9) und Manuel Weber (10), von der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Oberforstbach, Angelina Jansen (9), von der KGS Weiden-Linden und Leonie Mirbach, ebenfalls von der GGS Oberforstbach. Leonie Mirbach ist dabei etwas ganz besonderes gelungen, denn sie hat bereits im letzten Jahr einen Preis bekommen.

Da der Jury die jeweilige Kunstwerke allerdings ohne Nennung der Namen vorgelegt werden, ist auszuschließen, dass sich die Jury an den Namen erinnert habe. Eine Leistung, die mit einem Sonderpreis bedacht wurde. Alle Gewinner haben nun die Möglichkeit, an einem Workshop mit dem Aachener Künstler Joost Meyer teilzunehmen. Susanne Schwier verspricht den Kinder dabei eine ganze Menge Spaß, denn Meyer arbeite in Bildern und Skulpturen vor allem mit der Darstellung von Tieren.

Für alle teilnehmenden Kinder gab es schließlich noch einen Trostpreis. Die Kunstwerke können noch bis Sonntag, 16. Juli, im Ludwig Forum zu den gewohnten Öffnungszeiten bestaunt werden.