Aachen.

Bauklötze und andere Spielsachen gehören für Florian Esser zum Arbeitsalltag. Der 29-Jährige ist Erzieher in einer Kindertagesstätte. Das allein ist schon einigermaßen ungewöhnlich. Männer im Kindergarten gibt es auch heute noch nicht so viele. Seit September arbeitet Florian Esser in der katholischen Kita St. Johann in der Amyastraße.