Aachen - Kirchen-Hausmeister erwischt Opferstock-Dieb

Aachen.

Bis zu 20 bis 30 Kerzen am Tag zünden Gläubige in der katholischen Kirche St. Michael in Burtscheid an. Wer eine Kerze nimmt, wirft einen kleinen Obolus in den Opferstock. Doch in den vergangenen Wochen passte die Zahl der entnommenen Kerzen mit der Geldsumme in dem kleinen Metallbehälter überhaupt nicht zusammen.