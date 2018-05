Premiere nur vor geladenen Gästen

Die Premiere von „Teufelsprinte“ in der Marktschule am Samstag, 30. Juni, können ausschließlich geladene Gäste besuchen. Weitere Vorstellungen sind die öffentliche Generalprobe am Freitag, 29. Juni, um 11 Uhr, eine Gruppenvorstellung im Rahmen der Schultheatertage am Mittwoch, 4. Juli, um 11 Uhr, sowie drei weitere Aufführungen am Sonntag, 1. Juli, Samstag, 7. Juli und Sonntag, 8. Juli, jeweils um 15 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet sechs Euro für Erwachsene oder vier für Kinder und kann in der Brander Buchhandlung am Markt erworben werden.