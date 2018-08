Am Samstag gibt eine kostenlose Aufführung

Das Ferienprojekt „Mit dem Yellow Submarine durch Aachen-Nord!“ im Space des Ludwig Forums ist eine Kooperation des Forums, der FH, der Musikschule der Stadt und dem Stadtteilbüro Aachen-Nord. Veranstalter ist der Verein CulturBazar.

Im Rahmen der Kampagne „All Eyes On Aachen-Nord“ wird das Bühnenbild-Projekt durch den Verfügungsfonds der Stadt finanziell unterstützt.

Wer an dem Projekt interessiert ist, kann um 15 Uhr am Samstag, 4. August, in einer kostenlosen Aufführung im Space spannende Eindrücke gewinnen.