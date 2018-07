Aachen - Kinder der Kleebachschule üben Linksabbiegen intensiv

Aachen. Dank vieler fleißiger Hände verfügt die Kleebachschule an der Lindenstraße in Eilendorf jetzt über einen kleinen Verkehrsübungsplatz. „Wir wollen unseren Schülern die Teilhabe in möglichst vielen Bereichen ermöglichen“, sagt Schulleiterin Kathi Meiß-Schemmel, die den Platz gemeinsam mit Lehrer Karl-Heinz Kewald-Soentgen, Mobilitätsbeauftragter der Schule, initiiert hat.

„Unterstützung kam dann von allen Seiten“, sagt die Schulleiterin. Und jetzt können die Schüler und Schülerinnen vor allem das üben, was ihnen noch nicht so leichtfällt. Unter den wachsamen Augen eines Verkehrspolizisten trainieren sie vor allem auch das Linksabbiegen.

Auf den kleinen Straßen des Übungsplatzes sind neben Schülern mit herkömmlichen Fahrrädern auch ganz besondere Konstruktionen unterwegs. Ein Mädchen fährt auf einem Rad, an das ein Rollstuhl angekoppelt ist, den sie so vor sich herschieben kann. „Das ist toll“, sagt Kathi Meiß-Schemmel, denn so können Kinder im Rollstuhl auch bei Rad-Ausflügen dabei sein. „Und viele bekommen so erst ein Gefühl für Geschwindigkeit, sie genießen es zu spüren, dass ihnen der Wind durch die Haare weht“, sagt sie.

Die Kleebachschule ist eine Schule mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ und beherbergt an der Lindenstraße etwa 190 Schüler. Auch die Therapeuten werden den Verkehrsübungsplatz mit ihren Schützlingen nutzen. Und immer, wenn ein Schüler Bewegung brauche, könne er seine Energien sehr gut auf dem Übungsplatz einsetzen, meint Meiß-Schemmel.

Mit Rad und Roller

Bislang mussten die Schüler unter Aufsicht der Verkehrspolizei im öffentlichen Verkehrsraum üben: Jetzt haben sie ihren eigenen Übungsplatz dafür. Und ganz offensichtlich haben die Jungen und Mädchen großen Spaß daran, den aufgezeichneten Straßen zu folgen. Zum Einsatz kommen dabei schuleigene Therapieräder, Fahrräder und Roller. Und bevor es losgeht, gehen die Schüler noch einmal die Schilder und deren Bedeutung durch.