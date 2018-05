Aachen - Kinder besuchen den Bauernhof im Aachener Tierpark

Aachen. Was fressen Ponys am liebsten? Und womit sollte man Hühner füttern? Bei der Aboplus-Führung über den Kinderbauernhof im Aachener Tierpark haben am Donnerstagnachmittag 20 Leserinnen und Leser teilgenommen, die meisten von ihnen –wie sollte es anders sein – können noch nicht so lange lesen.

Unter der fachlichen Anleitung der beiden Zoopädagoginnen Isabella Panek und Elke Bank-Fischer (dritte und zweite von rechts) machten die Kinder zunächst einen Rundgang über den Kinderbauernhof und lernten dabei die Ponys, Kaninchen, Schafe und Hühner kennen. Anschließend wurden die Gehege ausgemistet, und wer mochte, konnte später auch noch eine Runde auf den Ponys des Tierparks reiten.

Der Kinderbauernhof im Tierpark ist nach Angaben der Tierparkleitung ist in Deutschland in der in Aachen angebotenen Weise, also ganztägig und ganzjährig, eine für einen Zoo einmalige Sache. Das Angebot richtet sich primär an Kinder im Alter bis 16 Jahren.