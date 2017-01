Aachen.

So einfach war eine Unterhaltung mit Schulrektorin Doro Zwingmann nicht – mindestens eines ihrer Augen galt immer ihren Mannschaften der Karl-Kuck-Schule: den „Brander Adlern“ und „Brander Stieren“. In der Sporthalle der Brander Gesamtschule traten wieder viele Aachener Grundschulen bei einem Basketballturnier gegeneinander an.