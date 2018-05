Aachen.

„Das Konzert der britischen Formation The Turbans am 20. Juli ist einer der Höhepunkte in unserem Sommerprogramm“, betont der Leiter der Nadelfabrik Walter Köth bei der Präsentation des Jahresprogramms. „Die tolle Band ist kurz vor dem Kennedypark noch in Kanada und es ist Kulturmanager Rick Takvorian gelungen, sie nach Aachen zu holen“, freut sich Köth.