Aachen.

Am Freitag um 20 Uhr war Schluss: Der Budenzauber 2016 ist Vergangenheit. Für die Betreiber ist aber noch lange nicht Feierabend. Sie mussten am Abend alles rund um ihre Stellplätze „schön sauber“ machen. Manfred Piana, Geschäftsführer des veranstaltenden Märkte- und Aktionskreises City (MAC), wird am Samstag gegen 12 Uhr einen Kontrollrundgang machen, bis dahin sollte rund um das Rathaus alles tipptop sein.