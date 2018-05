Aachen - Keine Lärmschutzwand: Anwohner wollen Entscheidung nicht hinnehmen

Aachen.

Elmar Perkuhn ist wütend. Worum es geht, hat der Anwohner vom Driescher Hof sich sogar auf sein T-Shirt drucken lassen: „Muss das so laut?“ steht in großen weißen Buchstaben auf schwarzem Grund. Perkuhn und sieben weitere Anwohner des Viertels, das sich sozusagen an die A44 schmiegt, haben sich am Montagabend im Eiscafé an der Danziger Straße versammelt.