Ein Flüchtling wurde bisher abgeschoben

Aus Aachen ist bisher ein Flüchtling zurück nach Afghanistan geschickt worden, seit das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) im Dezember 2016 die erste Sammelabschiebung mit afghanischen Flüchtlingen vorgenommen hat. Das teilt Detlef Funken, Sprecher der Städteregion Aachen, auf Anfrage mit. In den kommenden Wochen und Monaten könne die Zahl durchaus steigen, sagt Funken.

Wird ein Asylantrag abgelehnt, muss der Betroffene nicht automatisch wieder gehen. In vielen Fällen wird eine Duldung ausgesprochen, ein Bleiberecht, das darauf beruht, dass der Schutzsuchende entweder aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist zurückzugehen, kurz vor einem Schul- oder Ausbildungsabschluss steht, oder sein Leben in seinem Herkunftsland bedroht ist.

Ali Ismailovski vom Café Zuflucht ist der Meinung, dass die Beurteilung des Asylbewerberantrags persönlicher werden müsse. „Der konkrete Einzelfall sollte entscheidend sein“, sagt er. Das Café Zuflucht bietet Hilfe und Unterstützung für Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund. Entschieden wird in erster Instanz nicht von den Aachener Behörden, sondern vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

„Der Sachbearbeiter, der mit dem Asylbewerber spricht und sich die Lebensgeschichte anhört, ist aber nicht der, der entscheidet“, sagt Ismailovski. Bleiben oder Gehen, das entscheide sich in einer sogenannten Entscheidungszentrale, von einer Person, die nur die Aktenlage kenne, nicht den Menschen.