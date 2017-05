Kein Unwetterchaos: Leitstelle zählt 25 Einsätze

Aachen. Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller, überflutete Straßen – es waren unwettertypische Einsätze, mit denen es die Aachener Feuerwehr Montagabend bis in die Nacht hinein zu tun bekam. Insgesamt zählte die Leitstelle 25 Einsätze, die unmittelbar Folge eines starken Gewitters waren.

Um 23.30 Uhr war laut Nils Lapp, Lagedienstführer bei der Berufsfeuerwehr, der letzte unwetterbedingte Unfall abgearbeitet.

Ab 18.40 Uhr waren die Notrufe in der Leitstelle eingegangen. Nach den teilweise kurzen, aber sehr starken Regenfällen waren Keller in der Eupener Straße, im Preusweg, Seffenter Weg und der Theaterstraße vollgelaufen. Die Einsatzkräfte prüften dort, ob das Wasser von alleine abläuft oder pumpten die Räume aus.

Am Münsterplatz waren Gerüstteile von einer Baustelle an einem Gebäude abgefallen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dort musste die Feuerwehr weitere Gefährdungen ausschließen und kontrollierte das Gerüst. Ein umgestürzter Baum wurden auf der Dresdener Straße gemeldet. Sowohl am Veltmanplatz, wie auch an der Intzestraße waren während des Unwetters Bäume auf Autos gestürzt. Auch dort kamen keine Personen zu Schaden und es blieb bei Sachschaden.

Schlamm auf der Straße

Brüsseler Ring und Schillerstraße waren in Teilen vom starken Regen überflutet worden, der Ring musste gar von Schlamm befreit werden, der auf die Straße gespült worden war. Am Preusweg war das Wasser aus einem Abwasserkanal gedrückt worden.

Nennenswerte Verkehrsbehinderungen hat es nach Auskunft der Einsatzkräfte nicht gegeben. Lapp: „Für ein Unwetter, das mit unterschiedlichen Stärken in Teilen der Stadt herrschte, war das ein übliches Schadensbild.“